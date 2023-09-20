Samsun'da yılın ahisi 60 yıllık ayakkabıcı

SAMSUN - Samsun'da "36. Ahilik Kültür Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yılın ahisi olarak 60 yıllık ayakkabıcı 70 yaşındaki Mevlüt Güvendi seçildi.

Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri Samsun Yabancılar Pazarı'nda yapıldı. Etkinlikler kapsamında yılın ahisi Mevlüt Güvendi, yılın kalfası Emre Bayraktar ve yılın çırağı Naz Küçük kaftanlarını giydi. Etkinlikte ilk olarak İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı. Akabinde ise Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin geçmiş dönemlerde yapılan şed kuşatma törenini canlandırdığı tiyatro oyunu sergilendi.

"Yıllardır bu işin içindeyim"

Etkinlikte konuşan 60 yıldır ayakkabıcı Mevlüt Güvendi, "İlkokul bittikten sonra bir ayakkabıcının yanına girmiştim. O zamanlar hoşuma gitmişti. O şekilde devam ettim. Yıllardır bu işin içindeyim. Artık çırak yok, çıraklık işi öldü. Liseyi bitirmiş bir çocuğa bir şey veremezsin. Onun için kendi başımıza, kendimizi oyalıyoruz" dedi.

"Günümüzde esnaf ve sanatkarlar daima milletinin yanında olmuştur"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Anadolu'nun tam bir Türk yurdu olmasını sağlayan Erenlerin buluşma noktası olmuştur bu topraklar. Tüm insanlığa örnek olacak, ticari, ahlaki ve sosyal öğretiler içinde barından Ahilik geleneğimiz; esnaf ve sanatkarları örgütleyerek ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite kontrol, standartlaşma gibi bugünün kavramlarını asırlar öncesinden bu topraklarda hayata geçirmiştir. Günümüzde esnaf ve sanatkarlar daima milletinin yanında olmuş, bunu 'asrın felaketi' olarak söylenen depremde bütün dünyaya göstermiştir. Samsun'da 72 meslek odası bulunmaktadır. Bu Samsun ve Türkiye için büyük bir güçtür. Devletin ve milletin emrinde bir güçtür" diye konuştu.

"Kendine yapılması istemediğin bir şeyi başkasına yapma"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Esnaf noktasında birisi gerçekten o günkü toplumun takdirini, güvenini ve beğenisi kazanıyor ise o insanı hep hayırla yad ederiz. Toplum için çok kıymetli olduklarını da biliriz. O esnafımızı kaybettiğimiz zaman kıymetini kat kat daha da anlarız. Her alanda bu bir değer ölçüsüdür. Kendi oturmayacağın, kullanmayacağın bir malzemeyi başkasına satacağım diye kullanma. Kamu hizmetinde de böyledir. Kendine yapılması istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Bugün haftasını kutladığımız konu bizi bugünlere getiren, Anadolu'da var eden bundan sonra da var edecek olan ahlak ve tabiattır. Bu coğrafyada kalmayı hak etmek çok kolay değildir. Hak edersek kalırız" şeklinde konuştu.

"Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince ahilik akla gelmektedir"

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, "Bu çarşının bizim için anlamı büyüktür. Ahilik bir milletin geçmiş hafızasıdır. Geçmişten alabileceğiz dersler, yakalayacağımız ipuçları, geleceğimizi daha sağlam inşa edebilme imkanını bize sağlayacaktır. Geçmişimiz bugün ihtiyaçlarına cevap modelleri üretmede bize rehber olacak bir hazinedir. Günümüzde Ahilik esnafa özgü bir kavram olarak algılanmakta, Ahilik denilince esnaf, esnaf denilince Ahilik akla gelmektedir. Ahilikte Anadolu insanı şaşmaz ölçü ve kılavuz olmuştur. Günümüzde sosyal ve ticari hayatı düzenleyen birçok kural Ahilik kültüründen izler taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Programda İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu da bir konuşma yaptı. Programa ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmalarının sonunda geçmişin esnafı bugünün sanayicisi ve tacirleri vefa ödüllü verildi. Sanayici İkram Kılıç ve tacir Köksal Ersayın vefa ödülü aldı. Meslek liseleri arasında yapılan Ahilik konulu resim, şiir ve kompozisyon temalı yarışmalarda dereceye girenler öğrenciler ödüllendirildi. Etkinlik, ahi pilavının ikram edilmesiyle program son buldu.