Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Canlı Heykel Gösterisi

Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Canlı Heykel Gösterisi
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Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, canlı heykel performans sanatçıları, halkla buluşarak nostaljik sokak manzaralarını canlandırdı. Etkinlikte katılımcılar sanatçılarla etkileşimde bulunarak keyifli anlar yaşadı.

Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde canlı heykel performans sanatı sahneleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Samsun Panorama Müzesi'nin yanında kurulan alanda, "Köşe Başı Canlı Tarih Projesi" çerçevesinde canlı heykel performans sanatı, Samsunlularla buluştu.

Sanatçılar, seksek ve misket oynayanlarla yoğurt satan satıcı, yün çırpan kadını canlandırdı.

Kahvehane köşesinde tavla oynayan kasketli bir kişiyi canlandıran sanatçı da vatandaşlarla tavla oynadı.

Sergiye ilgi gösteren katılımcılar, sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Canlı heykel performans sanatı ekip sorumlusu Hakime Bal, AA muhabirine, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun'da olduklarını söyledi.

Festivale "Köşe Başı Canlı Tarih Projesi" ile katıldıklarını belirten Bal, şöyle konuştu:

"Sokaklarımızın o eski canlı günlerini yeniden halkla buluşturmak istedik. Bu şekilde kalıcı anılar biriktirsin istedik. Ekip olarak ülkemizi uluslararası arenada canlı heykel festivallerinde temsil ediyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizin birçok şehrinde de halkımızla buluşuyoruz. İlgiden çok memnunuz, çok keyif alıyoruz."

Kaynak: AA / Recep Bilek - Kültür Sanat
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