Samsun'da Güneş Baskı Tekniği Eğitim Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da Güneş Baskı Tekniği Eğitim Etkinliği Düzenlendi
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Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Danielevicius, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkinlik kapsamında güneş baskı (siyanotip) tekniğini uygulamalı olarak katılımcılara anlattı. Danielevicius, özellikle engelli bireyler ve işsiz kişilere yönelik fotoğrafçılık eğitimi vermekte.

Litvanyalı fotoğraf sanatçısı Jonas Danielevicius, Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki etkinlikte, güneş baskı (siyanotip) tekniğini uygulamalı olarak ilgililerine anlattı.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu, salep hasadı etkinlikleri kapsamında Danielevicius'u sanatına ilişkin eğitim vermek üzere ilçeye davet etti.

Danielevicius, Yeni Mahalle'de kurulan kıl çadırda, güneş baskı tekniğini katılımcılara tanıttı.

Çoğunlukla engelli bireyler ve işsiz kişilere yönelik fotoğrafçılık eğitimleri verdiğini belirten Danielevicius, bunların çeşitli kamu kurumlarının destekleriyle finanse edildiğini ifade etti.

Danielevicius, 1842 yılında Sir John Herschel tarafından geliştirilen siyanotip tekniğinin bugün hala aynı formülle uygulandığını belirterek, "İki farklı toz çözeltisini eşit miktarda suyla karıştırıyorsunuz. Hazırlanan bu karışım güneş ışığına duyarlı hale geliyor. Bu sıvıyı kağıt üzerine uygulayabileceğiniz gibi kumaş, giysi ve tişört gibi farklı yüzeylerde de kullanabilirsiniz." dedi.

Etkinliğe katılanlar ise hem geleneksel fotoğrafçılık tekniğini öğrenme fırsatı buldu hem de kendi elleriyle güneşin gücüyle görsel sanatlar üretti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Kültür Sanat
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