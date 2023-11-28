Samsun'da "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi

SAMSUN - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kadrosunda birçok usta ismin bulunduğu "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu Samsun'da sahnelendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu 70 kişilik ekip ile Samsun Devlet ve Opera Balesi'nde sahnelendi. Bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye Cumhuriyet'in nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlayan tiyatro oyunu devamında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmasını, Milli Mücadele döneminin kahramanlarının savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığını ve Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini anlatıyor.

Tiyatro oyununa yoğun ilgi

Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanlık hikayesini anlatıldığı tiyatro oyununun yazarlığını ve yönetmeliğini Bora Severcan, Proje Danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun seyirciler tarafında yoğun ilgi gördü.

"Mutluyuz ve gururluyuz"

Tiyatroyu sahneleyen usta isimler böyle bir projede yer aldıkları için gururlu oldukları söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Serdar Yeğin, "Bu dönemde böyle bir oyunda oynamak çok büyük gurur verici. Birçok usta oyuncu ile bu sahneyi paylaşmaktan çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Hamdullah Suphi Bey'i canlandıran Ahmet Yenilmez, "Bugün önemli bir gün. Belki de bugün bir daha 100 yıl yaşanamayacak. Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehirde ve o adımın neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Samsun'da Cumhuriyete Doğru oyunumuzu sahneledik. Bu oyunla burada olmak ayrı bir duygu. Mensubu olmaktan şeref duyduğum devletimin hikayesini Samsun'da oynamak insanı heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Zübeyde Hanım'ı canlandıran Zuhal Yalçın, "Çok mutlu ve gururluyum. Çok büyük bir dünya liderinin annesini oynuyorum. Bundan daha büyük bir onur olabilir mi" şeklinde konuştu.

Fevzi Paşa'yı canlandıran Erhan Yazıcıoğlu, "Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum desem abartmış olmam. Sahnede 56. yılım. Bu kadar onur ve gurur duyduğum bir oyunda oynamamıştım. 100'den fazla oyun oynadım. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün söz konusu olduğu bir oyunda oynamak ve en yakın arkadaşı Fevzi Çakmak'ı oynamak gerçekten şereflerin en büyüğüdür" ifadelerini kullandı.

Rauf Bey'i canlandıran Volkan Severcan, "Burada olmak çok heyecan verici. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in himayesinde gerçekleştiği bu proje farklı insanların aslında bir ülke uğruna nasıl bir araya geldiğini anlatan çok önemli bir hikayeyi Samsun'da oynadık. Koca bir ekibin inanılmaz katkılarıyla ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.

Yazan ve Yöneten Bora Severcan ise şunları söyledi:

"Bu dünyadaki en önemli gururlardan bir tanesidir. 100. yılda Cumhuriyet'i anlatan bir oyun yazdım. 70 kişilik dev bir kadro ve çok büyük prodüksiyon var. Çok mutlu ve gururluyum."