Samsun'da Canik Oyuncak Müzesi Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Canik Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Konsept danışmanlığını Sunay Akın'ın yaptığı müzedeki oyuncaklar, karekod uygulaması ile Akın'ın sesinden ziyaretçilerine tanıtılıyor. Müze, 1800'lü yıllardan günümüze kadar kalan birçok oyuncağı sergiliyor ve 2022 yılında 20 bin kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

SAMSUN'un Canik İlçesi'nde bulunan Canik Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Konsept danışmanlığını Sunay Akın'ın yaptığı müzedeki oyuncaklar, karekod uygulaması ile Akın'ın sesinden ziyaretçilerine tanıtılıyor.

2018 yılında Canik Belediyesi tarafından, Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsü'ne kurulan ve içerisinde yaklaşık bin farklı oyuncağın yer aldığı Canik Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. 1800'lü yıllardan günümüze kadar kalmayı başaran bir çok oyuncağın da yer aldığı müze; ünlü şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın tarafından tasarlanarak oluşturuldu. İçerisinde Walt Disney'in ünlü çizgi kahramanı Mickey Mouse'un ilk çizim halinin oyuncağından, 1980'li yılların mahalle konseptini yansıtan bir bakkal dükkanına kadar birçok oyuncak, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Oyuncakların sergilendiği bölümlere yerleştirilen karekodlar ile de oyuncaklar, Sunay Akın'ın sesinden tanıtılıyor. 2022 yılında 20 bin kişinin ziyaret ettiği müzeyi, 2023 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık 13 bin kişi ziyaret etti.

'7'DEN 70'E ZİYARETÇİLERİMİZ OLUYOR'

Müzede 3 farklı kuşağa ait oyuncakların yer aldığını söyleyen Canik Belediyesi Kültür Müdürlüğü Eğitmeni Esra Dedeoğlu, 'Oyuncak müzemiz, Samsun'un Canik İlçesi'nde Canik Belediyesi tarafından kuruldu. Burada 1000'e yakın oyuncak sergilenmektedir. 7'den 70'e, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerimizi burada ağırlıyoruz. Bütün oyuncaklarımız Sunay Akın imzalıdır. Kendisi bizzat özellikle tüm özverisini kullanarak müzenin kurulumunda bize yardımcı oldu. Sunay Akın'ın da dediği gibi bu bakkal bize 1980'li yılları anlatıyor. Hepimiz bu bakkaldan kendimize bir parça buluyoruz. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden ya da yaşlılığımızdan. Zaten müzemiz için 7'den 70'e diyoruz. Herkese hitap ediyor. Çocuk, baba ve dede olmak üzere 3 nesli aynı anda barındırıyor. Bu bakkalda dedelerimizin, babalarımızın kullandığı tıraş köpükleri var. Kendi çocukluğumdan örnek vermem gerekirse, burada meşrubat şişesi var. Dedem akşamları camiden gelirken bana bir şişe mutlaka getirirdi. Üzerinde soğuk içiniz yazıyor ama her defasında sobanın yanına koyarlardı ve ısıtırlardı ve bana öyle verirlerdiö diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Müzeye birçok ziyaretçi geldiğini, özellikle çocukların anne ve babalarının oynadığı oyuncakları gördüğünde şaşırdıklarını söyleyen Dedeoğlu, 'Müzemizi ilk açıldığı dönemde 5 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmişti. Müzemizi 2022 yılında yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yılın ilk 6 ayında ise yaklaşık 13 bin ziyaretçi geldi. Tüm Türkiye'den misafirlerimizi ağırlıyoruz burada. Genelde okullardan öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Çocuklar, oyuncakların bazılarını hayretler içerisinde izliyorlar. Çoğunu da ilk defa görmüş oluyorlar. Çünkü 1800'lü yıllardan bile oyuncaklar var. Çok ilginç buluyorlar ve keyifle ayrılıyorlarö şeklinde konuştu.