Samsun'da Annem İçin Müzik Projesi kapanış etkinliği düzenlendi

Samsun'da gerçekleştirilen Annem İçin Müzik Projesi kapsamında annelerin de yer aldığı koro, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Proje yürütücüleri anneleri tebrik ederek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Samsun'da "Annem İçin Müzik Projesi" kapanış etkinliği kapsamında annelerin de yer aldığı koro, konser verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından hayata geçirilen "Annem İçin Müzik Projesi" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrenciler ve özel gereksinimli çocukların annelerinin de katılımıyla konser düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Oğuz Yılmaz'ın yönettiği anneler korosu, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Beril Tekeli Yiğit, hayatlarının her anında çocuklarının yanında bulunan annelerin fedakarlıklarının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, koroda görev alan tüm anneleri tebrik etti.

Proje ekibinde yer alan araştırmacı Dr. Öğretim Üyesi Senem Gürkan da anneleri tebrik ederek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konser sonrası anneler ve proje ekibi, hatıra fotoğrafı çektirdi.