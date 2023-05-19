Samsun'da '19 Mayıs' Coşkusu; Karsu, Konser Verdi

SAMSUN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karsu, konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri gün boyu devam etti. Kentin her noktasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile bayramın coşkusunu yaşadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'a çıkışının 104'üncü yıldönümünün akşamında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Şöleni düzenlendi. Batıpark mevkisinde düzenlenen şölende ünlü şarkıcı ve piyanist Karsu muhteşem bir konser verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Karsu, Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce genç, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederek bayramın coşkusunu yaşadı. (DHA)