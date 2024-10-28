Samsun'da 101 Yaşına Bastı
Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Ünzile Serin, 101. doğum gününü pasta keserek kutladı. Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, kutlama etkinliği kapsamında Serin'i ziyaret etti ve ona yaş gününde mutluluklar diledi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde ikamet eden Ünzile Serin'in 101'inci yaşı doğum günü pastası kesilerek kutlandı.
Çepni Mahallesi'nde yaşayan Ünzile Serin'in, 1923 yılında doğduğu ancak sonraki yıllarda 1 Temmuz 1924 tarihli kayıt altına alındığı bildirildi.
Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Serin'i ziyaret ederek pasta kesti.
Doğum günü kutlanan Serin, 101'inci yaş günü pastasını Aydoğdu'nun elinden yedi.
Aydoğdu, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, 101 yaşında olan Ünzile teyzemizin yaş gününü kutladık. Kendisine nice mutlu sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ünzile Serin'in oğlu Mehmet Serin ise annesinin 101'inci yaşını kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.