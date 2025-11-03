Haberler

Samsun Canik'te Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru Açıldı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde kurulan 'Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru', doğaseverleri ağırlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan parkurda sonbaharın renkleri ile doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sunuluyor.

Samsun'un Canik ilçesindeki ormanlık alana kurulan "Canik Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" doğaseverleri ağırlıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce oluşturulan parkurda ziyaretçiler, kente yakın noktada doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta ağaçların çevrelediği parkurda sonbaharın renkleri hakim oldu.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan parkurda okullar da programlar düzenleyerek öğrencilere doğayı tanıtıyor.

Parkura motosikletiyle gelen 18 yaşındaki Erdem Şahin, yaklaşık bir kilometre yürüdüklerini söyledi.

Doğayla iç içe bir gün geçirdiklerini dile getiren Şahin, "İlk kez geldik, arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim burayı." dedi.

Atakum ilçesinden arkadaşlarıyla gezmeye gelen Muhammet Miraç Aslan da "Samsun'da yaşayan veya buraya gelmeyi planlayan herkese burayı tavsiye ederim. Şehre yakın, bir yaylaya çıkmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Kültür Sanat
