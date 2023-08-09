Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kültür Kampları İlgi Görüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'Gençlik ve Kültür Kampları' gençler tarafından ilgi görüyor. Kamplara 2021 yılında 1264, 2022'de ise 1470 genç katıldı. Kamplarda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Gençlik ve Kültür Kampları" gençler tarafından ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin yeni yaşam deneyimleri kazanmaları, kişisel birikimlerini zenginleştirerek yeteneklerini keşfetmeleri için başlatılan "Gençlik ve Kültür Kampları" yılın geride kalan bölümünde 2 bin 900 kişiyi misafir etti.

"İdeallerin ülken kadar büyükse, Büyükşehir seni çağırıyor" mottosuyla düzenlenen kamplara 2021 yılında 1264, 2022'de ise 1470 genç katılmıştı.

20 Ağustos'ta sona erecek, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği kamplar, İlkadım ilçesi Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı'nda yapılıyor. Hafta içi salı ve perşembe günleri günübirlik, hafta sonları ise çadırlarda bir gece konaklamalı yapılan kamplara öğrenciler, velilerinden muvafakat aldıktan sonra internetten başvuru yaparak katılıyor. Etkinlik alanına tahsis edilen otobüslerle ulaştırılan gençlere, izci liderleri ve gençlik liderlerinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinliklerde tişört, şapka gibi çeşitli hediyeler de veriliyor.

Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı'na gelen öğrenciler, sabah kahvaltısının ardından 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıkıyor. Parkuru tamamlayanlar, harita yardımıyla zamana karşı yön bulmayı içeren kazık ve alan oryantiringine katılıyor. Ardından koca ayak, sopa çevirme, balık tutma, dart, geleneksel okçuluk, top taşıma oyunları oynanıyor.

Yapılan aktivitelerde öğrenciler, şehir hayatından ve teknolojiden uzak bir gün geçirerek, doyasıya eğlenip stres atıyor. Son olarak kamp ateşinin de yakıldığı etkinlikte unutamayacakları anlar yaşayan gençler, tematik sunum ve çevre temizliğinin sonrasında evlerine dönüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençlerle ilgili yapılan her çalışmaya, atılan her adıma özel hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanarak Türkiye'nin yarınlarına yön veren bireyler olmaları için gayretle çalışıyoruz. Gençlerin şehirlerine aidiyet duygularının artması, problemlerin tespiti ve çözümün parçası olması önemli bir hedefimiz. Gençlerimizin önünü açmak ve onların yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.