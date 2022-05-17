SAMDOB, Gaziantep'te 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini sahneleyecek

GAZİANTEP (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" kapsamında Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini Gaziantep'te sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, "Hababam Sınıfı" filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal Gaziantep'te ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyircinin karşısına çıkacak Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev alacağı "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi'nde yarın saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.