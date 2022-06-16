SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 22 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Erzincan Fest 2022" kapsamında, "Arda Boyları" balesini sahneleyecek, "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini verecek.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan Valiliğinin himayesinde düzenlenecek "Erzincan Fest 2022" kapsamında, prömiyeri 2015'te yapılan Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı "Arda Boyları" balesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç, müzikleri İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait eserin, librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdı. Eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı Murat Yılmaz tarafından yapıldı.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motifleri de yer alıyor.

SAMDOB, Erzincan Fest 2022'de aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiirlerinin, hikayelerinin solistlerin anlatımlarıyla seslendirileceği "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini de sunacak.

Konserde, piyanoda Tuğçe Dağlı eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu ile SAMDOB koro sanatçısı Hasan Çelik ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç yer alacak. SAMDOB Orkestrası'nı şef Ahmet Murat Gedikli yönetecek.

SAMDOB, "Arda Boyları" balesini 22 Haziran'da, "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini ise 28 Haziran'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturacak.