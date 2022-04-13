SAMDOB, 'Eni'nin kalbi' çocuk operasını 23 Nisan'da sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sahneye koyacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, özgün yapıt olan ve geçen ay prömiyeri yapılan "Eni'nin kalbi" çocuk operası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların beğenisine sunulacak.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yapacak. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koregrafisini ise Çağılhan Öztornacı üstleniyor.

Opera, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle 23 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Çarşamba günleri saat 15.00'te başlayacak.