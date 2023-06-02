Salihli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri vatandaşın beğenisine sunuldu.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide binden fazla eser yer aldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve protokol üyeleri sergiyi gezip, çalışmaları inceledi. Sergide emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaymakam Sağlam, "Kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceledik ve her bir eserin üzerindeki zahmet ve özenli çalışmayı yakından gördük. Bu güzel serginin açılmasındaki katkılarından dolayı Halk Eğitim Merkezi çalışanlarımıza, usta öğreticilere ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Sergi açılışına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve eşi Semra Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erdal Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA