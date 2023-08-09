Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Borlulular, kısa adı SALBORDER olan Salihli Borlulular Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. Dernek, Borlu Mahallesi sakinlerini tek çatı altında toplamayı amaçlamaktadır.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Borlulular, kısa adı SALBORDER olan Salihli Borlulular Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni kurdu.

Salihli'de yaşayan Köprübaşı'nın Borlu Mahallesi sakinlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan Salihli Borlulular Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu. Diğer il çe ilçelerde yaşayan Borluluları kucak açmayı hedefleyen derneğin ilk genel kurulu da yapıldı.

SALBORDER Başkanı İhsan Terzi, amaçlarının yöresel kültürlerini yeni nesillere tanıtmak olduğunu söyledi. Terzi, Salihli'de yaşayan Borluluları derneğe üye olmaya davet etti.

İhsan Terzi başkanlığındaki Salihli Borlulular Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi Nasuf Yalmaç, Mehmet Özmen, Hüseyin Dönmez, Muhammed Duman, Denetim Kurulu Fatih Kıvrak, M. Turan Erkan ve Barış Karaman'dan oluştu. - MANİSA