Salih ustanın '23 Nisan' sokağında çocuklar bayramlarını yaşadı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Marmaris'te terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle süslenen 23 Nisan Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar sahnede aileleri de sokakta karşıladı.

68 yaşındaki Yazgan'ın girişimleriyle bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen kutlamalar, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz posterler, kumaşlar ve balonlarla süslü sokakta gerçekleştirildi.

Sokağın ortasına kurulan sahnede çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, şarkılara marşlara eşlik etti. Aileler de çocuklarının coşkusuna katıldı.

Çocuklara yüz boyaması, yiyecek ve içecek ikramı sokak sakinlerince yapıldı.

Sokakta motosiklet derneği üyeleri gösteri geçişi yaptı.

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bayramı doyasıya çocuklarla yaşandığını sokaklarının bütün Türkiye'de olmasını dilediğini kaydetti.