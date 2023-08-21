Bergamalı gazeteci-yazar Şakir Süter anısına 12'ncisi düzenlenen "Şakir Süter Gazetecilik Yarışması"nda kazananlar belli oldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen yarışmada bu yıl 5 kategoride 56 eser katıldı.

Yarışmada, "fotoğraf" dalında Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünde kıdemli foto muhabiri olarak görev yapan Mahmut Serdar Alakuş,"Suşi yapımında kullanılan orkinosta ihracat artıyor" fotoğrafı ile ödüle layık bulundu. Alakuş, "Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı" başlıklı haberi ile Vecdi Altay İGC Özel Ödülü'nü kazandı.

Yarışmada "haber" dalında İhlas Haber Ajansından Ceren Atmaca-Ali Gözeten, "araştırma-inceleme" dalında Ege Telgraf gazetesinden Mazlum Vesek, "röportaj" dalında Yeni İzmir gazetesinden Sıla Arabacıoğlu, "internet haberciliği" dalında ise yenibakis.com'dan Feyaz Tatar birinci oldu.

BERKSAV Osman Bayatlı Özel Ödülü'ne İlkses gazetesinden Hüseyin Demir, Bergama Belediyesi Özel Ödülü'ne Ege Telgraf gazetesinden Yağmur Daştan, Bergama Ticaret Odası Ekonomi Özel Ödülü'ne Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak layık bulundu.

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreni, 29 Ağustos Salı günü Bergama Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.