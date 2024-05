Sakıp Sabancı'nın Vefatının 20. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı, iş insanı Sakıp Sabancı, vefatının 20. yıl dönümünde anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Center'da düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sabancı ailesi ile Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un yanı sıra akademi, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın kendi deyimiyle ülkesini çok seven, bu ülkenin bir evladı olduğunu belirtti.

Sabancı, "Sakıp Sabancı, ülkesinin her bir ferdini ayrı ayrı seven, her konuya, her kişiye ön yargısız ve yapıcı bakan, birlik ve beraberliğe, ortak akıl üretmeye çok önem veren, Türkiye aşığı ve Türkiye'nin muasır medeniyetler yolunda ilerlemesi için yılmadan çalışan bir kişiliğe sahipti. Şimdi bize düşen görev, onun fikirlerini ve değerlerini her daim yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Sakıp Sabancı'yı vasiyetindeki gibi sosyal bilimlerle, insanla, toplumla ve bilimsel araştırmalarla da andıklarını anlatan Güler Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sakıp Sabancı için Sabancı Üniversitesinin yeri çok ayrı ve ayrıcalıklıydı. Aramızdan ayrıldığında üniversitemiz 5 yaşındaydı. Şimdi 25 yaşında genç bir kurum. 11 binden fazla lisans mezunumuz var. Yüksek lisans ve doktora mezunlarımızın sayısı 6 binin üzerine çıktı. Ülkemizde akademi-sanayi işbirliklerinin en iyi örneklerini hayata geçirmiş bir kurum olarak şimdiye kadar 2 binden fazla proje gerçekleştirdik. Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı'nın gençlere, eğitime, bilime ve teknolojiye olan inancının en büyük yansıması oldu."

Sakıp Sabancı'nın torunu Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Melisa Sabancı Tapan da konuşmasında Sabancı'nın kendisinden sonra gelen kuşaklara ilham verdiğini vurguladı.

Tapan, Sabancı'nın vizyonunu gelecek nesillere taşıyabilme düşüncesinden aldıkları ilhamla, Sabancı'nın geniş içerik arşivi, videoları, metinleri, kitapları ve ses kayıtlarından faydalanılarak bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini anlattı.

Tapan, konuşmasının ardından yapay zeka yardımıyla dedesi ile sohbet gerçekleştirdi.

Melisa Sabancı Tapan'ın sorularına yanıt veren Sakıp Sabancı, hayata bakışı, toplumsal fayda, gelecek beklentileri gibi konulara değinerek, şu mesajı yolladı:

"2024'te sizlerle bir arada olma şansım olsaydı, 'Hadi, bir bakalım önümüzdeki yıllar bize neler getirecek?' derdim. İlk işim, bu çılgın hızda ilerleyen teknoloji dünyasına dalıp 'Acaba biz bunları işimize nasıl katabiliriz?' diye düşünmek olurdu. Ardından topraklarımıza, suyumuza nasıl daha iyi bakabiliriz, işte bu benim için önemli. Günümüz diliyle sürdürülebilirlik, benim dönemimdeki 'iyi komşuluk', 'doğayı koruma' çabasıyla aynı şey aslında. Evet, 2024'te aranızda olaydım, yeni fırsatlar peşinde, tam gaz devam derdim. Durmak bize göre değil. 'Yaparız' diye bağırırdım. Her zaman dediğim gibi, en büyük gücümüz birliğimiz."???????

Törende, "Sakıp Sabancı'nın Vizyonu: Küreselleşen Dünyamızda Geleceğe Yol Alırken Trendler, Riskler ve Fırsatlar" paneli de düzenlendi.