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Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, sigarayla mücadele için afişler tasarladı

AA - Uğur Subaşı - Kültür Sanat
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Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, sigarayla mücadele için afişler tasarladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sigara bağımlılığıyla mücadele için afişler tasarladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sigara bağımlılığıyla mücadele için afişler tasarladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Grafik Tasarımı Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sigara bağımlılığına karşı mücadele için çalışma yürüttü.

Sigaranın bağımlılık yapıcı yönüne, israf aracı olmasına ve sağlığa zararlı etkilerine dikkati çeken afişler, Öğretim Görevlisi Ersin Berk küratörlüğünde okulun web sitesinde sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berk, dönemi anlamlı bir sergiyle tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sigarayı bırakan öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap hediye ettiklerini aktaran Berk, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Sergiye https://femyo.subu.edu.tr/tr/grafik-tasarimi-programi-sigarayla-mucadele-poster-sergisi adresinden ulaşılabiliyor.

AA / Uğur Subaşı - Kültür Sanat

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