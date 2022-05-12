Sakarya Üniversitesince düzenlenen SAÜFEST, 4. gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesince (SAÜ) düzenlenen Bilim, Kitap, Sanat, Film, Spor ve Kariyer Festivali (SAÜFEST), 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, festivalin bünyesindeki KİTAPFEST'te "Sezai Karakoç Bize Ne Öğretti" söyleşisine katılan yazar İsmail Kılıçarslan, merhum şair ve yazar Karakoç'un geride bıraktığı mirası insanlara aktarmayı hedeflediğini belirtti.

Sezai Karakoç'un en çok "diriliş" kavramı üzerinde durduğunu aktaran Kılıçarslan, "Sezai Bey'in diriliş kavramı alelade bir diriliş, ayağa kalkış, bir şahlanış olarak değil, fert fert, bütün insanlığın meselelerini halleden bir diriliş olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu diriliş kavramı, etrafında bir kavram daha inşa ediyor. O da medeniyet kavramı." görüşünü paylaştı.

Kılıçarslan, Karakoç'un hayatının en belirgin davranışlarından birinin amaçlılık davranışı olduğunu vurgulayarak, "Sezai Bey'in hayatı boyunca yaptığı herhangi bir şeyi amaçsız yaptığına kani değilim. Her zaman bir amaç için büyük insanlık şarkısı için yaşadı." ifadelerini kullandı.

Yazar Kılıçarslan, daha sonra imza gününde kitapseverlerle buluştu.

Azerbaycan-Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın da SAÜFEST bünyesindeki KARİYERFEST'e katıldı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuk olan Yangın, SAÜ'nün yıllardır uyguladığı 3+1 ve 7+1 staj uygulamasının çok faydalı olduğunu belirterek, "Öğrencilere faydası çok büyük, kıymeti bilinmeli. Kendinizi geliştirmelisiniz. Gerekirse birkaç yabancı dil öğrenmelisiniz. Bunlar önemli şeyler. Özellikle Rusçayı çok iyi bilen uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Ona rağmen Rusça bilen birilerini bulmakta güçlük çekiyoruz." dedi.

Yangın, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türklerin tarihteki göç yetenekleri söyleşide anlatıldı

Yazar Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ise KİTAPFEST'te "Avrasya Bozkırında Esen Türk Kültürü Rüzgarı" konulu söyleşiye katıldı.

Taşağıl, SAÜFEST konferans çadırında gerçekleşen söyleşide, insanlık tarihinin geçmişinin bilinenden daha uzun olduğunu ve bu geçmişin her yerinde Türk kültürünün izlerine rastlandığını belirtti.

Türklerin tarihte hayatta kalmasının iki büyük nedeninin, göç edebilme yetenekleri ve boylar halinde yaşamaları olduğuna dikkati çeken Taşağıl, "Türkler zoru başarmıştır. Kıtlık ve düşman saldırısında milletinin devamını getirmek için çok profesyonelce göç etmişlerdir." bilgisini verdi.

Soru-cevap şeklinde süren söyleşi sonunda imza etkinliği düzenlendi.

SAÜFEST kapsamında Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, "Hat Sanatında Osmanlı Dönemi" üzerine söyleşiye katıldı, şair ve sunucu Serdar Tuncer de şiire yönelik düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Ayrıca, SAÜFEST kapsamında düzenlenen KİTAPFEST'te, oyuncu, hukukçu, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu ile yazarlar Fatih Duman, Betül Zarifoğlu, Murat Menteş, Prof. Dr. Yasin Aktay ve Taha Kılınç söyleşi gerçekleştirdi.

"Şehir Kampüsle Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen SAÜFEST'te, sanattan spora, müzikten dansa, tiyatrodan filme, bilimden kariyere birçok farklı alanda düzenlenen etkinlikler, 18 Mayıs'a kadar sürecek.