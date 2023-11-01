Sakarya, Uluslararası Balkan Günleri'ne ev sahipliği yapıyor

Sakarya, Uluslararası Sakarya Balkan Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. 72 farklı milletin kardeşlik köprüsü kurduğu bu buluşmada Türkiye ve Balkanlar arasında güçlü bir 'birlik' mesajı verildi. Başkan Ekrem Yüce, 'Tarih bizi geri çağırıyor' dedi ve ortak geleceğimiz ve ortak menfaatlerimiz için tarih bizi geri çağırıyor diyerek Balkanlar'a birlik çağrısı yaptı. Buluşmada Balkan temsilcileri Türkiye'ye olan sevgisini anlattı.

Huzur ve kardeşlik coğrafyası Sakarya, Uluslararası Sakarya Balkan Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Arnavutluk, Bosna, Karadağ, Kosova gibi 72 farklı milletin kardeşlik köprüsü kurduğu buluşmada Türkiye ve Balkanlar arasında güçlü bir "birlik" mesajı verildi. Tarihi değerlere ışık tutan programda Balkan temsilcileri Türkiye'ye olan sevgisini anlatırken Başkan Ekrem Yüce, "Hatıralarımızı, acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşacağız. Çünkü ortak geleceğimiz ve ortak menfaatlerimiz için tarih bizi geri çağırıyor. Selam olsun bütün Balkanlar'a" dedi.

Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sakarya Balkan Günleri başladı. Tüm Balkanları kuşatan kardeşlik köprüsü, 72 farklı milletin bir arada huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Sakarya'da kuruldu.

3 gün sürecek "Balkan Günleri" programıyla Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Preşeva ve Batı Trakya gibi Balkan coğrafyasından Sakarya'ya gelen misafirler kültür mozaiği olan ve 72 farklı milletin yaşadığı Sakarya'da buluştu.

Balkanlar'la kardeşlik köprüsü

Büyükşehir'in ev sahipliği yaptığı organizasyonun açılışını ise Başkan Ekrem Yüce yaptı. Yüce, bu buluşmanın dünyada önemli bir örnek olduğunu ve bu sayede kardeş coğrafyalar arasında güçlü bir köprü kurularak tarihe, kültürel değerlere ışık tutulacağını ifade etti.

Ramada Otel'de düzenlenen açılış programına Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Balkanlar'dan gelen misafirler, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Büyükşehir bürokratları, meclis üyeleri, STK'lar, iş adamları, muhtarlar, akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Programın açılış gününde ayrıca otel içinde II. Abdülhamit Han Fotoğraf Koleksiyonu Sergisi açıldı. Fotoğraflar geçmişten bugüne "Balkanlar ve Osmanlı" hatıralarını gönüllerde yeniden canlandırdı.

"Dualarımız Filistin'le…"

Açılış konuşmasına "Filistin" vurgusuyla başlayan Yüce, "Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız ve maalesef bu medeniyet, Filistin'de tarihin en büyük imtihanlarından birini yaşıyor. 90'lı yıllarda Bosna'da, ardından Kosova'da ve ardından Makedonya'da yıkılan camilerimiz, ölen çocuklarımız, katledilen insanlarımızı bizler unutmadık.Bugün ise Filistin'de, Gazze'de canımız yanıyor. Açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'de bombalanan hastanede ölen çocuklarla birlikte katil İsrail'e destek veren Batı ülkelerinin vicdanı da ölmüştür. Buradan ilan etmek isterim ki, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, tüm gücüyle Filistin'in yanındadır. Dualarımız Filistin'le birliktedir" dedi.

Büyük Balkan fotoğrafı

Yüce, "Büyük Balkan" fotoğrafına Sakarya'nın ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "500 yıllık tarihi geçmişimiz, 100 yıllık ayrılık ve hasretten sonra Büyük Balkan buluşmasında gönülleri birleştirmek için Sakarya'da toplandık. Biz kardeşiz. Biz birlikte güçlüyüz. Kafkaslardan Balkanlara, 72 milletin bir arada kardeşçe yaşadığı şehrimizde ikamet eden tüm muhacirler ve bir araya geldikleri sivil toplum kuruluşları bizim kültürel sermayemizdir, başımızın tacıdır. Srebrenitsa'dan Şahoviçi katliamına, Reçak'tan Likoşan'a, Çamerya'dan Belene kamplarına kadar katledilen insanların tek suçu vardı o da Arnavut, Türk, Boşnak fark etmeksizin sadece Müslüman olmalarıydı" ifadelerini kullandı.

"Tarih bizi geri çağırıyor"

Balkanlar'ın temsilcilerine 'Tarih bizi geri çağırıyor, gelin yeniden tarih yazalım' çağrısı yapan Başkan Yüce şöyle dedi: "Bilge Kral Aliya'nın dediği gibi 'Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Birbirinden ayrı düşmüş kardeşlerin hasretle buluşması gibi yüzyıl sonra yeniden birlikteyiz ve daha güçlüyüz. 3 gün sürecek olan panel, sergi ve çalıştayımız olacak. Ayrıca mahalle buluşmalarımızda hasret gidereceğiz. Hatıralarımızı, acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşacağız. Çünkü ortak geleceğimiz ve ortak menfaatlerimiz için tarih izi geri çağırıyor. Gelin hep birlikte yeniden bir tarih yazalım. Mostar'dan Drina Köprüsüne, Tuna Boylarından Şar Dağlarına, Akovadan Vardar Ovasına gönüllerimizi birleştirelim"

"Türkiye bizim vatanımız"

Arnavutluk'tan gelen Vakıf Başkanı Tahir Zenelhasani, "Türk ve Arnavut halkı olarak sarsılmaz, önemli dostluklar kuruyoruz. Sakarya'nın organize ettiği bu program dostluklarımızın pekişmesi adına çok önemlidir" derken Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, "Bizler Türkiye'yi her zaman ana vatan olarak görüyoruz. Ortak tarihimiz var. Balkanlar Türkiye'nin yalnızca emaneti değil aynı zamanda vacibidir. 21 sene önce yanan bir ampul sadece Türkiye'yi değil tüm Dünya'yı aydınlatmaya başladı. Türkiye'nin gücü güçlü liderinden geliyor" dedi.

"Osmanlı Medeniyeti'ne aitiz"

Sırbistan Sancak'tan gelen Nusret Gusınac ise, "Bu tür organizasyonlar kardeşlerin buluşmasına teşvik ediyor. Bu buluşmalarla birlikte olmamız ne kadar önemli olduğunu tekrar anlamış bulunmaktayız" derken Preşeva, Bujanovc, Medveqe İslam Birliği Başkanı Nexhmedin Ademi de "Müslüman Arnavutlar olarak Osmanlı Medeniyetine aitiz. Ortak tarihimiz, değerimiz ve şehitlerimiz var. Yemen'de, Çanakkale'de şehitler verdik. Her zaman beraberdik. Yine bugün burada beraberiz" ifadelerini kullandı.

Kardeşliğimiz pekişiyor

Bulgaristan Varbitsa Belediye Başkanı Merdin Bayram, Bosna Hersek'ten gelen Dernek Başkanı Kenan Vrbanjac, Kosova Milletvekili Mergim Lushtaku, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'te Türkiye ile Balkanlar arasındaki kardeşlik duygularının pekiştiğine dikkat çekerek bu buluşmanın Sakarya'da yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti paylaştılar. Balkan günleri programında paneller, sergiler, çalıştayların yanı sıra mahalle buluşmaları ve ziyaretler yer alacak.