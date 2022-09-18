Sakarya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.

Balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen bir grup kadın, müzik eşliğinde eğlendikten sonra şehir turuna çıktı.

Grup Temsilcisi Fatoş Çelebi Kalpak, gazetecilere, Sakarya'da 7'nci turun düzenlendiğini söyledi.

Amaçlarının toplumda daha çok kadın ve çocuğun görünür olması ve bisiklet sürmesi olduğunu ifade eden Kalpak, "İklim krizine dur demek için pedal çeviriyoruz. Geleceğimiz için dünyaya bir katkı sağlamak istiyoruz. 200'den fazla bisikletli etkinliğe katıldı. Katılımcılara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.