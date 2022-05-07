Sakarya'da bu ay 2 tiyatro ve 2 çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak - Haberler

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Sakarya'da bu ay 2 tiyatro ve 2 çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak

AA - İbrahim Yozoğlu - Kültür Sanat
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Sakarya'da bu ay 2 tiyatro ve 2 çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak

Sakarya'da bu ay "Yalan Dolan" ve "Üstad" adlı tiyatro oyunları ile "Robin Hood: Kralın Dönüşü" ve "Kayıp Civciv Çilli" çocuk oyunları sahnelenecek.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bu ay "Yalan Dolan" ve "Üstad" adlı tiyatro oyunları ile " Robin Hood : Kralın Dönüşü" ve "Kayıp Civciv Çilli" çocuk oyunları sahnelenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin mayıs ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında "Yalan Dolan" oyunu 21 Mayıs'ta, "Üstad" oyunu 25 Mayıs'ta saat 20.30'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşacak.

"Robin Hood: Kralın Dönüşü" adlı çocuk oyunu 14 Mayıs'ta saat 12.00 ve 15.00'te, "Kayıp Civciv Çilli" adlı çocuk oyunu da 21 Mayıs'ta saat 13.00 ve 15.00'te miniklerin beğenisine sunulacak.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Türkiye" konulu söyleşi programına konuşmacı olarak TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılması bekleniyor.

Sakarya Üniversitesi merkez kafeteryasında düzenlenecek söyleşi programı, 9 Mayıs'ta saat 14.00'da düzenlenecek.

Mayıs ayı boyunca, tiyatro ve çocuk oyunları gösterimlerinin yanı sıra konferanslardan konserlere, ustalara saygı günlerinden sinema gösterimlerine kadar birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Etkinlik takvimine, "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.

AA / İbrahim Yozoğlu - Kültür Sanat

Robin Hood, Tiyatro, Sakarya, Mayıs, Kültür Sanat, Haberler

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