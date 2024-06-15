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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konserleri Başladı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirdiği ilk konserle başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan programda, klasik ve modern eserler seslendirildi. Konser, sanatseverlerin beğenisini topladı. Konserler, şehrin farklı cadde ve meydanlarında her hafta düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konserleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk konser Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan programda, birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Klasik eserlerin yanı sıra modern parçalara da yer verilen konser, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Büyükşehir Kent Orkestrası konserleri, şehrin muhtelif cadde ve meydanlarında her hafta yapılacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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