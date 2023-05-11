Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 69. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kazananı Ayşegül Devecioğlu oldu. 'Anatomi Dersi' adlı kitabı oy birliğiyle ödüle layık görülen Devecioğlu, öyküleriyle farklı bakış açıları sunuyor.

69. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın bu yılki kazananı belli oldu. Ayşegül Devecioğlu'nun 'Anatomi Dersi' adlı kitabı oy birliğiyle ödüle layık görüldü.

Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen 'Sait Faik Hikaye Armağanı' sahibini buldu. Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 69. kez düzenlenen yarışmada, yazar Ayşegül Devecioğlu ödüle değer görüldü.

Doğan Hızlan'ın başkanlığını üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan'dan oluşan Seçici Kurul, 69. Sait Faik Hikaye Armağanı'nı; dünyaya, insan ilişkilerine, toplumsal uzlaşımlara bakmanın farklı yollarını gösterdiği, duyguların kolayca gösterişe varabilecek patlamalarından uzak durarak, soğukkanlı, ince ayarlı cümlelerle yazdığı öyküleriyle Ayşegül Devecioğlu'nun Anatomi Dersi adlı kitabına oy birliğiyle vermeyi kararlaştırdı.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI

1955'te yazarın annesi Makbule Abasıyanık'ın kurduğu Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık'ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyatçılarından oluşan jüri, o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikaye kitabını seçerek Sait Faik Hikaye Armağanı'nı veriyor. Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs tarihinde açıklanan armağan geçen yıl, "Yok Yolcu" adlı kitabıyla Kamil Erdem'e verilmişti.

AYŞEGÜL DEVECİOĞLU KİMDİR?

1956 doğumlu. İstanbul'da yaşıyor. 1977 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden öğrenimini tamamlayamadan ayrıldı. 1986'dan sonra gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. Çeşitli dergilerde makaleleri, denemeleri yayımlandı. Ağlayan Dağ Susan Nehir romanıyla 2008 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı.