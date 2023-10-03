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Sait Faik Abasıyanık'ın öyküsünden uyarlanan oyun ödül aldı

Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı öyküden uyarlanan 'Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye' oyunu, 9. Uluslararası ART-ORDO Tiyatro Festivali'nde 'Özel Jüri Ödülü'ne layık görüldü. Oyun ayrıca 1. Uluslararası BİKEN Tiyatro Festivali'ne de davet edildi.