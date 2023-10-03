Sait Faik Abasıyanık'ın öyküsünden uyarlanan oyun ödül aldı
Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı öyküden uyarlanan 'Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye' oyunu, 9. Uluslararası ART-ORDO Tiyatro Festivali'nde 'Özel Jüri Ödülü'ne layık görüldü. Oyun ayrıca 1. Uluslararası BİKEN Tiyatro Festivali'ne de davet edildi.
Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı öyküden uyarlanan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunu, 9. Uluslararası ART-ORDO Tiyatro Festivali'nde "Özel Jüri Ödülü"ne layık görüldü.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 9. Uluslararası ART-ORDO Tiyatro Festivali'ne davet edilen oyun, 28 Eylül'de sahnelendi.
"Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye"nin oyuncusu Erdinç Doğan, "Özel Jüri Ödülü"ne layık görüldü.
Öte yandan, 29 Eylül- 4 Ekim 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın Taldıkorgan şehrinde düzenlenen 1. Uluslararası BİKEN Tiyatro Festivali'ne de davet edilen oyun, dün Taldıkorgan B. Rimova Drama Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.