Üye Girişi
Haberler
Şair Yaşar İliksiz önderliğinde başlatılan Beş Şiirlik Kitap tanıtıldı

Şair Yaşar İliksiz önderliğinde başlatılan Beş Şiirlik Kitap tanıtıldı

Kültür Sanat Haberleri

Şair Yaşar İliksiz önderliğinde başlatılan ortak kitap girişimi kapsamında hazırlanan 'Beş Şiirlik Kitap', Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Şairlerin eserlerini seslendirdiği etkinlikte, Belediye Başkanı Serhat Oğuz da şiir okudu. Kitap, etkinliğin sonunda imzalandı.

Şair Yaşar İliksiz önderliğinde başlatılan ortak kitap girişimi kapsamında hazırlanan "Beş Şiirlik Kitap", Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Kahramankazan Belediyesince ilçedeki bir termal otelde düzenlenen organizasyonda şairler Hüseyin Akın, Safiye Samyeli, Şahin Taş, Yaşar İliksiz ve Yavuz Nufel, kitapta yer alan eserlerini ilk kez bir etkinlikte seslendirdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da etkinlikte "Hiç" adlı şiirini okudu.

Şairler, etkinliğin sonunda birlikte kaleme aldıkları Hayat Yayınları tarafından basılan "Beş Şiirlik Kitap"ı, okurlar için imzaladı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Kültür Sanat

Kahramankazan Yaşar İliksiz Ankara Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title