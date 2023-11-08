Şair İlhan Erdost'un Ölümünün 43. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Çankaya Belediyesi, şair İlhan Erdost'un ölümünün 43. yılı dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Programa, Erdost'un ailesi, sevenleri ve edebiyat dünyasından birçok isim katılırken, Erdost'un 12 Eylül Utanç Müzesi'nde sergilenmiş eşyaları da ziyarete açıldı.

Çankaya Belediyesi, şair İlhan Erdost'un ölümünün 43. yılı dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Programa, Erdost'un ailesi, sevenleri ve edebiyat dünyasından birçok isim katılırken, Erdost'un 12 Eylül Utanç Müzesi'nde sergilenmiş eşyaları da ziyarete açıldı.

Çankaya Belediyesi, şair ve yazar İlhan Erdost'u ölümünün 43. yılında düzenlediği bir etkinlikle andı. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen anma etkinliği öncesinde Erdost'un daha önce Devrimci 78'liler Federasyonu tarafından 12 Eylül Utanç Müzesi'nde yer alan eşyaları sergilendi. Oyuncu Şebnem Gürsoy'un sunumuyla başlayan anma gecesine, Erdost'un eşi Gül Erdost, kızları Türküler ve Alaz Erdost ile sevenleri katıldı. Yayın ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismin bulunduğu etkinlikte yazar Vahap Erdoğdu'nun anma konuşmasını oyuncu, yönetmen ve yazar Bengi Öz yaptı.

ŞİİRLERLE ANILDI

Su Apaydın Öge, Erdost çiftiyle olan anılarını gönderdiği bir video ile katılımcılarla paylaşırken, gazeteci Işık Kansu da Erdost'u gönderdiği konuşmasıyla andı. Devrimci 78'liler Federasyonu Ankara Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk ise 12 Eylül 1980 dönemini ve Erdost ile olan arkadaşlıklarını paylaştı. İlhan Erdost'un kızları Alaz ve Türküler Erdost da babalarını şiirleri ve yazılarıyla andı.

Konuşmaların ardından Müzisyen Tolga Kaya ve Besteci Mazlum Çimen, Erdost anısına müzik dinletisi sundu. Ailesi ve dostları ölümünün 43. yılında Erdost'u sevdiği türkülerle andı.