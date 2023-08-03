Şahinbey Millet Kütüphanesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor

GAZİANTEP Şehrin bilim yuvası olacak olan ve Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı dev projelerinden birisi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde ki çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin tamamlanmasını büyük bir heyecanla beklediğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu 'Akkkent Mahallemize 40.000 m2 alan üzerine Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olacak olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Gece gündüz demeden ekipler büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Amacımız Şahinbey Millet Kütüphanemizi yakın bir zaman içerisinde gençlerimizin hem de vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin tamamlanması ile birlikte bilgiye ve kitaba erişim noktasında Dünya'nın neresinde olursa olsun internet ağı yolu ile herkesin bilgiye erişmesini sağlamış olacağız. Kütüphanemiz gerek mimarisi gerekse fonksiyonel yapısı ile bambaşka bir kütüphane olacak. Büyük bir heyecanla tamamlanmasını bekliyorum. Kütüphanemizin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum'