'Sahaflara ilgi artıyor'

ÜSKÜDAR Meydanı'nda düzenlenen Sahaflar Festivali'nde yaklaşık 43 sahaf stant açtı. İzmir, Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Erzurum olmak üzere farklı bölgelerden okuyucular festivale akın etti. Sahaflar Birliği Derneği'nin Başkanı Emin Nedret İşli, "Sahaflar olarak bu etkinlikten çok memnunuz. Kitap fiyatlarının yükselmiş olması kitap ticaretini etkilemiş durumda fakat sahaflara dair bu biraz daha iyimser bir tablo çiziyor. Çünkü sahaflarda bazı kitaplar, özellikle ikinci el, baskısı olmayan kitaplar; yeni kitap piyasasındaki oluşmuş fiyatlara göre biraz daha ekonomik ve daha ucuz. Gençlerin, özellikle öğrencilerin ve kitaba düşkün olanların sahaflara olan ilgisi daha fazla artmaya başladı" dedi.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen sahaf festivalinde ikinci el ve nadir eserlerin yer aldığı yüzlerce kitap okurların beğenisine sunuldu. 25 Ekim'de başlayan ve 3 Kasım'da son bulacak olan festivalde 43 sahaf stant açtı. Cuma ve cumartesi günü söyleşilerin de düzenleneceği festivalde kitap mezatı da gerçekleşecek. Festivalde stant açan Sahaflar Birliği Derneği'nin Başkanı Emin Nedret İşli de hem çeşitlilik hem de uygun fiyatlı olması bakımından sahafların önemli olduğunu söyledi.

İŞLİ: SAHAFLAR OLARAK BU ETKİNLİKTEN ÇOK MEMNUNUZ

Sahaflar Birliği Derneği'nin Başkanı Emin Nedret İşli, "Üsküdar Meydanı'nda iskeleye ve sahile yakın bir konumda iki büyük çadırın altında İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen yaklaşık 43 tane sahaf arkadaşımızın oluşturduğu bir sahaf şenliğindeyiz. Hemen yanımızda bundan birkaç sene önce oluşan 7 dükkandan meydana gelen Üsküdar Sahaflar Çarşısı var. Sahaf esnafının biraz maddi katkı anlamında güçlenmesini sağlamak üzere burada konuşlanmış bulunuyoruz. 25'inde başlayan sahaf festivalimiz olanca hızıyla sürüyor, 3 Kasım'da ise son bulacak. Bütün esnaf arkadaşlar birbirinden güzel, kaliteli, nadir birçok kitabı stantlarına getirmiş vaziyetteler. Benim aldığım izlenim buraya gelen eski kitap meraklılarının, koleksiyonerlerin bu sahaf festivalinin kalitesinden, ortaya konulmuş kitaplardan çok memnun kaldıkları ve çok güzel kitapları kendi tabirleriyle avladıkları söz konusu. Sahaflar olarak bu etkinlikten çok memnunuz. Kitap fiyatlarının yükselmiş olması kitap ticaretini etkilemiş durumda fakat sahaflara dair bu biraz daha iyimser bir tablo çiziyor. Çünkü sahaflarda bazı kitaplar, özellikle ikinci el, baskısı olmayan kitaplar yeni kitap piyasasındaki oluşmuş fiyatlara göre biraz daha ekonomik ve daha ucuz. Gençlerin, özellikle öğrencilerin ve kitaba düşkün olan kişilerin sahaflara ilgisi daha fazla olmaya başladı. Sahafların gelirleri anlamında biraz daha dengeli bir durum söz konusu. Özellikle bu festivalde okuyucu anlamındaki ilgiden memnunuz" dedi.

Demirören Medya'ya teşekkürlerini ileten İşli, "Sağ olsunlar, her sahaf festivalinde bizi takip ediyor. Sahaflara verilen destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

NAR: KATILIM GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Sahaflardan Ümit Nar da festivale ilişkin şu bilgileri verdi:

"Buradaki sahafların 5'i İzmir'den 1 tanesi Ankara'dan diğer arkadaşlar da İstanbul'daki muhtelif semtlerden Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli'den geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Erzurum ve yakındaki şehirlerden festival için gelen okurlar da var. Cuma ve cumartesi günü söyleşilerimiz olacak. Cuma günü Yalçın Armağan, cumartesi günü İsmail Kara hoca sahaflar tarihi hakkında konuşacak. Cuma ve Pazar günü saat 15.30'da kitap mezatlarımız oluyor. Buradaki festival alanının önünde, kitap okurları ve mezat severleri ayrıca bekleriz. Gençler, kadınlar ve öğrenciler daha yoğun ziyaret ediyor, onlar her zaman daha fazla okuyorlar. Bizim müdavimlerimiz, koleksiyonerler daha yaşça ileri okurlarımız da her yaştan her fikirden burada insan var. O açıdan çok güzel ve kapsayıcı bir şey yapıyoruz. Üsküdar yıllar önce de burada etkinlik yapıldığı için bilinen bir yer, çok önemli bir kavşak noktası, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlere çok yakın. Dolayısıyla çok güzel bir katılım oluyor ve katılım da günden güne artıyor."

İSTEKLİ: BİR SÜRÜ DEĞİŞİK KİTABI BİR ARADA GÖRME İMKANI OLUYOR

Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli ise 35 yıldır İstanbul'da sahaflık yaptığını belirterek "Üsküdar'da Sahaflar Çarşımız var, burası kurulalı 2 sene oldu. Bu tür sahaf festivalleri çok önemli, öncelikle İstanbul genelinde sahaflık yapan bir sürü esnaf var, bunlar bir araya geliyor, birbirleriyle tanışmış, görüşmüş oluyorlar. Bunun dışında okuyucular için de çok önemli. Bir sürü değişik kitabı bir arada görme imkanı oluyor ve festivallerde çok uygun fiyata kitap alma imkanları oluyor. Dolayısıyla bu tür sahaf festivalleri çok iyi, bu tür festival olduğu zaman gelenler çok artıyor. Festivaller herkesin istifade ettiği bir alan oluşturuyor. Festivale gelen müşteriler dükkanlarımıza da uğruyor, buradan da alışveriş yapıyorlar. En azından çarşımızı görmüş tanımış oluyorlar" diye konuştu.