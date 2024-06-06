Trabzon'da Sağlıkçılardan Oluşan Müzik Grubu Konser Verecek

Trabzon'da doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan "Farabi Nağme" adlı müzik grubu, 7 Haziran'da farklı yörelere ait 17 türkü ve şarkıyı seslendirecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimliğinde iş stresinden uzaklaşmak amacıyla sanat topluluğu çatısı altında bir araya gelen sağlıkçılar, "Farabi Nağme" adlı müzik grubunu kurdu.

Yaklaşık 3 yıldır işten arta kalan zamanlarda enstrüman çalıp şarkılar söyleyen 14'ü solist 19 kişilik grup, Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş öncülüğünde konser hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk olarak 2 yıl önce verdikleri konserle büyük beğeni toplayan sağlıkçılar, 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde farklı yörelere ait 17 şarkı ve türküyü seslendirecek.

"Sanata, spora çok önem veriyoruz"

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, yoğun bir ortamda çalıştıklarını, insanların en zorlu dönemlerinde onlara çare olmak için çabaladıklarını söyledi.

Hayatlarının çok önemli bir kısmının geçtiği hastanenin ikinci evleri olduğunu dile getiren Tekinbaş, "İyi olan hastalarımızla iyi oluyoruz, problem olan hastalarımızla o problemleri yaşıyoruz. Aslında çıkış yolu bulmamız gereken birçok zamanımız oluyor. Çıkış yollarından en önemlilerinden biri de bu. Onun için sanata, spora çok önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Tekinbaş, bu kapsamda sanat ve sporla ilgili zaman geçirilecek alanlar oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "Farabi Nağme" grubunun kurulmasının altında yatan gerçeğin de bu olduğunu belirtti.

Grubun 3 senedir aktif olduğunu belirten Tekinbaş, spor ve sanatla ilgili farklı zaman dilimlerinde çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

"Programın mükemmel olması için elimizden geleni yaptık"

Prof. Dr. Celal Tekinbaş, kendisinin de müziğe yoğun ilgisi olduğunu, konserde 2 eseri seslendireceğini ifade etti.

Konsere ekip olarak çok gayretli şekilde hazırlandıklarını anlatan Tekinbaş, programın mükemmel olması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Tekinbaş, insanların yoğun teveccühü ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "Salon dolacaktır. Bundan önceki programımızda da dolmuştu. Programımız çok farklı bir formatta olacak. İnsanların bu formatı da beğeneceğini ve daha sonra Trabzon'daki sanat gruplarının bu format çerçevesinde birçok program icra edeceğini düşünüyorum." dedi.

"Güzel bir akşam olacağını düşünüyoruz"

KTÜ Plastik ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi Hüseyin Şahin de müziğe yatkınlığının ailesinden geldiğini söyledi.

Dedesi ve amcalarının da müzikle ilgilendiğini belirten Şahin, "Burada geçen sene başhekimlik bünyesinde bir konser olmuştu. Ben de provalarına, çalışmalarına katıldım, hoşuma gitti. Güzel bir etkinlik oldu hatta 'Bunun tekrarını yapalım ya da yeni bir etkinlik daha yapalım.' diye geçen seneden beri konuşuyorduk. Bu sene de olması güzel oldu." diye konuştu.

Şahin, bu seneki konserin farklı bir konseptte olacağına işaret ederek, "Ben Erol Evgin'den 'Söyle canım' şarkısını söyleyeceğim. Biraz heyecan var doğru ama hocalarımızla çalışıyoruz. Herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Güzel bir akşam olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Şarkının ruhuna girdiğimi düşünüyorum"

KTÜ Radyasyon Onkoloji Ana Bilim Dalında asistan doktor olan Azerbaycanlı Emin Mammadov, müziğe ilgisinin 5-6 yaşlarında, dinlediği ABD'li şarkıcıların hiphop ve rap şarkılarıyla başladığını anlattı.

Söz de yazdığını belirten Mammadov, "Daha çok aslında internet ve bilgisayar ortamında altyapılar, ünlü müziklerden parçalar alarak altyapılar yaparak böyle ilgileniyordum. Kendim de eskiden afrobeat veya rap tarzında şeyler yapıyordum. Tıp sürecinde bazen ara veriyoruz ve çok uzak kalmıştım. Bizim bölüm başkanı bir etkinlikte sesimin olduğunu söyledi ve sağ olsun beni çağırdı." diye konuştu.

Mammadov, konserde "Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına" adlı eseri seslendireceğini belirterek, "Profesyonel müzisyen olmasak da eğlendirmeye çalışacağız." dedi.

"Müzik herkese iyi geldiği gibi bize de iyi geliyor"

Hemşire Hafize Yalçın da 2 yıl önce gördüğü duyurular üzerine gruba dahil olduğunu ifade ederek, güzel ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Grubun, iş stresinden uzaklaşmalarına da vesile olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Müzik herkese iyi geldiği gibi bize de iyi geliyor. Sonuçta hasta insanlarla uğraşıyoruz. Bizim için müzikle nefes almak gibi bir şey oluyor." ifadesini kullandı.

"İnşallah gelenlerin kulağının pasını sileceğiz"

Hemşire Zeynep Taflan da müziğe öğretmeninin 3. sınıfta kendisini keşfetmesiyle başladığını söyledi.

İlk flüt çaldığını, sonrasında da koro ve solist olarak devam ettiğini anlatan Taflan, müzik grubuna katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Konser öncesi heyecanlı olduğunu belirten Taflan, "Konserde 'Sevemediğim Karagözlüm'ü söyleyeceğim. 7 Haziran Cuma günü inşallah gelenlerin kulağının pasını sileceğiz." dedi.