Sagalassos Antik Kenti'nde 2023 Kazı Dönemi Başladı

Ağlasun'da bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Kazılar eylül ayı sonuna kadar devam edecek ve ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlendiği belirtildi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde 2023 yılı kazı dönemi başladı.

Ağlasun'da, antik dönemde 'Pisidia' olarak bilinen bölgede yer alan, ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Belçika Katolik Leuven Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Peter Louıs Marıette Talloen başkanlığındaki kazıların bu yılki bölümü kentin 3 ayrı bölümünde devam edecek. Kazılar eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Sagalassos Antik Kenti'nde bu yılki kazılar hamam ve kent konağında yapılacak, ayrıca yukarı agora zemin taşlarının onarımı da gerçekleştirilecek.

Diğer yandan Sagalassos Antik Kenti'ndeki ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlendiği belirtildi. Buna göre, geçen yılın 7 aylık bölümünde 32 bin 711 kişinin ziyaret ettiği antik kentteki ziyaretçi sayısının bu yılın aynı döneminde 55 bin 278 olduğu kaydedildi. (DHA)