SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu pandemi öncesi günlerine dönmeye başladı

Ramazan Bayramı'nda 100 bin kişiyi ağırlayan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçede canlılık arttı

KARABÜK - Ramazan Bayramı'nda 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, pandemi öncesindeki hareketli günlerine dönmeye başladı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu ilçesi, Covid-19 salgınında kötü günler geçirdi. Pandeminin etkilerinin azalması ile artan hareketlilikle birlikte tarihi kenti Ramazan Bayramı'nda 100 bin kişi ziyaret etti. 5 günlük tatil süresini uzatan turistlerle birlikte yoğunluğun devam ettiği ilçede esnafın yüzü de gülüyor. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran Safranbolu, yerli ve yabancı turistleri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 'korumanın başkenti' Safranbolu'nun iki yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Safranbolu'nun bayramları yoğun ve kalabalık geçirmeye alıştığını ifade eden Ergüder, "Dolayısıyla eski günlerimize döndük. Hatta beklentimizin üzerinde de ziyaretçi ağırladığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu kalabalığı ve canlılığı tekrar görmek çok büyük mutluluktu. Pandeminin yaralarını da bu ekstra hareketliliklerle saracağımızı düşünüyoruz. Zaten hep umutluyduk. Umudumuzu hiç yitirmemiştik. Çünkü başka bir Safranbolu yok. Eski günlerimize dönmenin mutluluğu içindeyiz. Hareketlilik hala devam ediyor. Bundan sonra da süreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Ergüder, bayramla birlikte sezonu açtıklarını, bundan sonra güzel günleri beklediklerini aktardı. Tahmini ziyaretçi sayısının 100 bin civarında olduğunu kaydeden Ergüder, yıllık beklenen 1.5 milyon ziyaretçinin 10'da birini 5 günlük süreçte tamamladıklarını söyledi.

"Değişen turizm anlayışıyla ilerisi için de önemli bir potansiyel barındırıyor"

"Gerçekten esnafımız öyle bilinçli ki en azından kendini korumak adına da maskeliydi" diyen Ergüder, "Kendi esnafımız bu anlamda çok hassastı. Zaten pandemi süresince de Safranbolu'da biz bu hassasiyeti gösterdik. Küçük işletmeler olması dolayısıyla da ortak alanın çok olmaması sebebiyle de Safranbolu değişen turizm anlayışıyla ilerisi için de önemli bir potansiyel barındırıyor" şeklinde konuştu.