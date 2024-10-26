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Safranbolu'daki Tarihi Yapılar Cumhuriyet Bayramı İçin Süslenmişti

Safranbolu'daki Tarihi Yapılar Cumhuriyet Bayramı İçin Süslenmişti
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı. Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ilçedeki önemli yapılar 101 Türk bayrağıyla süslendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi yapılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tarihi ilçede Cinci Hanı, Saat Kulesi, Eski Hükümet Konağı ile konakların aralarında olduğu tarihi yapılara 101 Türk bayrağı asıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile gönüllü gençler tarafından yapılan çalışma kapsamında ilçe sakinleri ve esnafa da Türk bayrağı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Cumhuriyet Bayramı Kültür Sanat Kaymakamlık Safranbolu Gençlik Kültür Yaşam Spor

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