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Safranbolu'daki Safran Tarlaları Turizmin Yeni Merkezi Oluyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran tarlaları, hem yerli hem de yabancı turistler için yeni bir turizm destinasyonu haline geldi. Safran hasadının sürdüğü bölgede, ziyaretçiler tarlaları gezip safran çiçeği topluyorlar.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın yetiştirildiği tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Safranbolu turizminin yeni destinasyonu haline gelen safran tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İlçede 44 çiftçi tarafından 98 dekar alanda ağustosta soğanları dikilen, ekim ve kasım aylarında hasat edilen safran, ekonomiye de katkı sağlıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen ve kilogramı 320 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak adından söz ettiren safrandan bu yıl 45 kilogram hasat bekleniyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiren İsmail Yılmaz, AA muhabirine, havaların soğumasıyla safran tarlalarının mora büründüğünü belirterek, safran çiçeklerini her gün topladıklarını, hasadın 30-35 gün daha sürmesini beklediklerini söyledi.

Yılmaz, safran tarlalarına misafirlerin gelmeye başladığını vurgulayarak, "Bugün çok kalabalıktı. Sezon sonuna kadar da böyle devam edecek. Safran tarlalarını görmek için Safranbolu'ya gelip, şehrin otellerinde birkaç gün kalanlar bile oluyor. Onlar da faydalanıyor, herkes faydalanıyor. Safran tarlaları artık bir turizm destinasyonu oldu. Tarlaya gelen misafirlerimiz fotoğraf çekiyorlar, safran çiçeği topluyorlar ve tarlayı geziyorlar." ifadelerini kullandı.

Safran tarlalarını görmek için Mardin'den gelen Zeynep Uslu da Safranbolu'yu ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi.

Safran tarlalarını çok beğendiğini kaydeden Uslu, "Çok güzel görüntüsü var. Zaten safran tarlaları Türkiye'de çok az sayıda bulunuyor. Üretim yerlerinden birisi Safranbolu. Gelip görünebilecek bir yer. Herkesi safran tarlalarını görmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

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