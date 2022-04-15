SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu'da turizm haftası kutlama programı düzenlendi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısı ile program düzenlendi.

Tarihi evleriyle ünlü ve 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile Eski Çarşı'da program düzenlendi.

Cinci Hanı Önünde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük'ün Safranbolu merkezli bir turizme sahip olduğunu belirtti.

Safranbolu'nun korunarak bugünlere geldiğini ifade eden Gürel, geleceğe de korunarak aktarılacağını aktardı.

Safranbolu turizmini ayakta tutabilmek ve geleceğe taşıyabilmek adına da turizm haftalarının önemli olduğunu söyleyen Gürel," Birkaç müzeyi daha Safranbolu'ya kazandırmak gerekir. Birikim üzerine ilave etmek gerekir. Onun dışında alternatif rotalar oluşturulması lazım. Buralarda gün boyu etkinlikler yapıp, konaklayan ziyaretçilerimize ihtiyacımız var" dedi.

Gürel, Safranbolu turizmini diğer ilçelerdeki sportif, kültürel ve doğa turizmiyle birleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Osmanlı kenti Safranbolu'nun soyut ve somut değerleriyle çok önemli bir kent olduğunu anlatan Belediye Başkanı Elif Köse, "Pandemi bizi çok kötü etkiledi. İki yıl kentimiz hakettiği yerde değil. Bundan sonra radikal kararların net bir şekilde verilip uygulanması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ney dinletisi ve sanat müziği dinletisi sunulurken, halk oyunları gösterisi beğeni topladı. Slogan ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken Safranbolu'ya ait yöresel ürünlerin ve zanaat ürünlerinin bulunduğu sergi ziyaret edildi.

Vali Gürel ve protokol üyeleri Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde fotoğraf sanatçıları Cemil Belder ve merhum Hüseyin Karataş'a ait fotoğrafların olduğu serginin açılışını yaparak bilgi aldılar.