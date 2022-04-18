Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla 'Gece Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği yapıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin organize ettiği, Safranbolu Dağ ve Doğa Sporları Kulübü ve Kültürel Miras Derneğinin katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, Akçasu Mahallesi Karabük Üniversitesi Uygulama Oteli önünden başladı, tarihi çarşı içinden geçilerek Kazdağlı Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik sonrası katılımcılara çay ikram edildi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, yürüyüş sonunda AA muhabirine, tarihi ilçenin gece ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Safranbolu'nun güzelliğine dalma yürüyüşü yaptıklarını belirten Ergüder, çok güzel bir kalabalık oluştuğunu ifade etti.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla Gece Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Turizm Haftası, Safranbolu, Karabük, Turizm, Kültür Sanat, Haberler

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