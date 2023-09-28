Safranbolu'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Afet Zirvesi Düzenlenecek

Safranbolu Belediyesi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu ortaklığında 'Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi' düzenlenecek. Zirvede, Karabük'ün tanınırlığının arttırılması, turizmin geliştirilmesi ve deprem afetlerine karşı alınması gereken tedbirler konuşulacak.

Safranbolu Belediyesi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu ortaklığında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 'Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi' düzenlenecek.

'Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem - Afet Zirvesi' Safranbolu Belediyesi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu iş birliği ile yarın saat 14.00'te Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Karabük'ün tüm ilçeleri ile tanınırlığının arttırılması, turizmin geliştirilmesi üzerine önemli isimlerin katılımı ile düzenlenecek zirvede aynı zamanda 1. Derece deprem bölgesinde yer alan Karabük'ün meydana gelebilecek afetlere karşı alması gereken tedbirler, uyarılar konuşulacak. Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem - Afet Zirvesi'nde açılış konuşmaları Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Valisi Mustafa Yavuz tarafından yapılacak.

Zirve'de Prof. Dr. Naci Görür, 'Türkiye, Deprem ve Karabük'; 21. Dönem TBMM Başkanvekili ve 57. Dönem Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova 'Akıllı Kentler ve Markalaşma'; Prof. Dr. Ali Akdemir 'STK'ların Deprem ve Afetlerdeki Önemi'; Prof. Dr. Aynur Aydın 'Afet Yönetimi ve Doğal Kaynaklar' isimli sunumlarıyla bilgilendirme yapacak.