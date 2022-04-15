Safranbolu'da kaybolmaya yüz tutmuş meslekler sergilendi

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş zanaatlar sergilendi.

Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'da düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, turizmin önemine değindi.

Karabük'ün doğa ve kültür turizmi açısından ülkenin önde gelen kentlerinden olduğunu belirten Gürel, "Safranbolu gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir ilçeye sahibiz. İlimiz turizm açısından önemli bir pay elde ediyor. Turizmi geliştirmek ve tanıtım adına önemli projeler hayata geçirdik, geçiriyoruz." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de turizm hakkında ve çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar sergilendi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, diğer ilgililer ile turizmcilerin ve vatandaşların katıldığı etkinlik, karma fotoğraf sergisinin açılışıyla son buldu.