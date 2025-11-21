Safranbolu'da Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi Açılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi", 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, şehrin zengin tarihini, kültürel mirasını, ortak hatıralarını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarma amacıyla hazırlanan müzenin, geçmişin nefes aldığı, geleceğin ilham bulduğu kültür durağı olacağı bildirildi.

Öğretmenler Günü'nde gerçekleşecek açılış töreniyle hem eğitim tarihine ışık tutan hem de Safranbolu'nun köklü kültürel dokusunu yansıtan tarihi yapının kent yaşamına kazandırılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşlar açılışa davet edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, eğitim tarihinin izlerini taşıyan materyallerin özenle düzenlendiği müzenin, hem öğrenciler hem de ziyaretçiler için değerli bir kültürel durak olacağını aktararak, "Karabük'ün tarihini, eğitim geçmişini, kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bu çalışmaya başlamaktan ve desteklemekten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.