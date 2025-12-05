Haberler

Karabük'te "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor

Karabük'te 'Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi' ziyaretçilerini bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi bir okul binasında oluşturulan 'Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi' kapılarını ziyaretçilere açtı. Müze, kentin kültürel mirasını ve eğitim birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde açılan "Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Tarihi çarşı Kalealtı mevkisindeki Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1909'da rüştiye (ortaokul) olarak yaptırılan tarihi Kalealtı İlköğretim Okulu binası, restorasyonu yapılarak müzeye dönüştürüldü.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açılışı yapılan müzeyle kentin tarihi, kültürel mirası ve eğitim birikiminin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Karabük Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, gazetecilere, müzenin oluşturulmasında 9 aylık bir emeğin olduğunu söyledi.

Demirbaş, proje ekibiyle yola çıktıklarını belirterek, "Tamamen gönüllü bir ekip. Gece 2'lere kadar burada çalıştılar, eserler derlediler ve açılışa hazırladılar." ifadelerini kullandı.

Müzenin oluşturulma sürecinde görev alan tarihçi ve yazar Kerim Özdemir, müzenin hem eğitim hem de kent tarihi konseptiyle Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu bina 1905'de iptidai mektep, 1907'de rüştiye olarak açılıyor. Kitabesinde 1909'da hizmete açıldığı ifade ediliyor." diye konuştu.

Özdemir, müzedeki 6 odaya ayrılan bölümlerdeki korunan eğitim materyalleri, belge ve objeleri tanıtarak sürece ve tarihe ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Kültür Sanat
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.