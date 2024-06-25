Safranbolu'da Kadınlar, Filler ve Sairler Oyunu Sahnelendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ankara Devlet Tiyatrosunun "Kadınlar, Filler ve Sairler" oyunu sahnelendi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkan oyunda, büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda birbirine komşu üç kadının trajikomik hikayesi anlatılıyor.

Yan yana dairelerde birbirlerinden habersiz benzer dertlerle boğuşan üç yalnız kentli kadının aileleriyle, arkadaşlarıyla, erkeklerle, hayatla ve kendileriyle baş etme maceralarının hikayesini sahneye taşıyan oyunda, Neyra Kayabaşı, Filiz Demiralp, Gül Öz, Gizem Koçer rol alıyor.

Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Sibel Erdenk üstleniyor.

Oyunun dekor tasarımını Özge Şenol, kostüm tasarımını Berna Yavuz, ışık tasarımını Osman Uzgören, müziğini Gürkan Çakıcı ve koreografisini Sibel Erdenk yaptı.

Oyunu, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ve çok sayıda sanatsever izledi.