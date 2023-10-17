Safranbolu'da Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi hazırlıkları devam ediyor

Safranbolu Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel halkın başrolde olduğu zeybek gösterisi için hazırlıklarını sürdürüyor. 100 kişilik gönüllü grubun eğitimleri başladı ve gösteri 28 Ekim'de tüm Safranbolu halkına sunulacak.

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kişilik zeybek gösterisi hazırlıkları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel halkın başrolde olduğu gösteriye hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de sevdiği zeybeğin Cumhuriyet'in 100. yılında Safranbolu halkı ile birlikte oynanması için açılan 100 kişilik başvuru kaydı daha önce duyurulmuştu. Kayıtları yapılan gönüllü 100 vatandaş eğitimlerine başladı. Safranbolu Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Utku Yılmaz öncülüğünde Barış Mahallesi'nde yer alan Safranbolu Belediyesi Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda eğitimlerini sürdüren gönüllülerin mutlulukla çalışmalara katıldığı görüldü.

Koreografilerin tamamlanması ile birlikte eğitimler, Misak-ı Milli Meydanı'nda devam edecek ardından halk oyunlarından zeybek, 100 gönüllü ile birlikte 28 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında tüm Safranbolu halkına sergilenecek.