Safranbolu'da Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı Gerçekleştirildi

Safranbolu'da Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı Gerçekleştirildi
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Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Safranbolu ilçesinde, sürdürülebilir kalkınma ve yerel üretim konularında yol haritasının belirlendiği Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan yetkililer, şehirlerin kültürüne ve doğasına sahip çıkma konusunda çalışmaların devam edeceğini vurguladılar.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin ev sahipliğinde, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında bir otelde düzenlenen toplantıda, sürdürülebilir kalkınma, yerel üretim, doğa ile uyumlu kent yaşamı gibi Cittaslow ilkeleri doğrultusunda gelecek döneme dair yol haritası şekillendirildi.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Böcek, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmaya çalıştığını belirterek, "Sakin şehirlerimizi adı üstünde böylesi güzel bir ağda insanlarımızın geleceği için, şehirlerimizin kültürünü, tarihini çevreye sahip çıkma düşüncesiyle böylesi çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunların devamını diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında tarihe ve kültüre sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Köse de Safranbolu'nun cittaslow ağına dahil olma sürecinden bahsederek, "O kadar yakışıyor ki sakin şehir olmaya Safranbolu. Zaten UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bir markaydık, ikinci bir markamız da cittaslow ağına dahil olarak oldu. İnşallah cittaslow ağı sayesinde biz de Safranbolu'da ulaşmak istediğimiz turizm hedefimize daha kolaylıkla ulaşabileceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Böcek ve beraberindeki heyet, Hıdırlık Tepesi'ne gitti, ardından Köse'yi makamında ziyaret etti.

Toplantıya, Türkiye'nin çeşitli illerinden sakin şehir ünvanına sahip belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve teknik ekipler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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