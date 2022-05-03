Safranbolu'da bayram yoğunluğu

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren ilçeye akın etti.

Bayram yoğunluğu nedeniyle 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin tamamı doldu.

Ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatillerinin keyfini çıkardı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, ilçede bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını söyledi.

Safranbolu'nun önemli kültür merkezlerinden olduğunu anlatan Türköz, "İlçemize yılda bir milyonun üstünde turist geliyor. Hedefimiz, 1,5 milyon. İlçemizde özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nda da ilçemizde yoğunluk yaşanıyor. Konaklama alanında yüzde 100'lük doluluk oranı var. Biz de misafirlerimizin rahat tatil geçirmesi için görev başındayız." diye konuştu.