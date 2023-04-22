Safranbolu'da bayram bereketi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

Safranbolu'da bayram bereketi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turist akınına uğrarken esnafın yüzü güldü.

Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayram'ında turizmcilerin uğrak noktası oldu.

Kentin her iki giriş noktasında trafiğin yoğun olduğu ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği tarihi kent Safranbolu'da esnafta yaşanan yoğunluktan adeta bayram etti. Lokumcusundan kolonyacısına kadar tarihi kentin simgesi Safranlı ürünlerin satışını yapan esnaf yaşanan yoğunluktan oldukça menün kaldı.

Safranbolu tarihi çarşı bölgesinde esnaflık yapan Hüsnü Özdemir, 6 aydır bu yoğunluğu beklediklerini söyleyerek, " Esnafın yüzü güldü. Ödemesi olan esnaflarda rahatladı. Bundan sonra bu yoğunluk peyder peyder Kasım ayına kadar gider" dedi.

İlçeyi ziyarete gelen günü birlik turistlerin dönüşte yanlarında yakınlarına hediye getirmek için uğradığı lokumcular ise adeta müşteriye yetişmekte zorluk yaşadı. Oldukça yoğun bir bayram geçirdiklerini söyleyen lokum işletmecisi Adem Karataş, " Çok yoğun bir talep oldu. Havanında güzel olması ile yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. Lokumları dahi yetiştiremiyoruz. Mesai yapmamıza rağmen yetişmekte zorlanıyoruz, bayram çok bereketli oldu. Yılın ilk bayramı olması ile pandeminin bitmesi ve ardından yaşadığımız deprem sonrası yoğunluk olması çok şükür yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.