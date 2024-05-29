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Safranbolu'da Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Açık Hava Sinema Geceleri düzenlendi

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UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Türk İşi Dondurma" filmi izleyiciyle buluştu.

Etkinlik kapsamında "Free Guy", "Ford V Ferrari", "Karmakarışık" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmleri seyirciyle buluşacak.

Etkinlik, 2 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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