Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği yapıldı - Haberler

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Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği yapıldı

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Safranbolu'da 'Açık Hava Sinema Geceleri' etkinliği yapıldı

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Tahtacı Fatma" belgeseli ile "Turist Ömer Uzay Yolunda" ve "Kırımlı" filmleri izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlik öncesi gazetecilere, "Açık Hava Sinema Geceleri"ni geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali öncesinde vatandaşlarla filmleri buluşturduklarını belirten Köse, "Halkımız için her akşam bir belgesel, bir de Türk sinemasının klasikleşmiş, önceki dönemlerde beğeni kazanmış filmlerini seçtik. Açık havada 7 güzel gün bizi bekliyor." dedi.

Etkinlik, 7 Haziran'da sona erecek.

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

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