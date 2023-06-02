Safranbolu'da Açık Hava Sinema Geceleri Başladı

Safranbolu'da 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı Açık Hava Sinema Geceleri, 'Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman Belgeseli' ve 'Sen Benim HerŞeyimsin' filmlerinin gösterimiyle başladı.

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu'da 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı Açık Hava Sinema Geceleri, 'Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman Belgeseli' ve 'Sen Benim HerŞeyimsin' filmlerinin gösterimiyle başladı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar kamp sandalyeleri ve minderlerini getirerek alanda yer alan çimlerin üzerinde film izlemenin keyfini yaşadı. 1-10 Haziran günleri arasında vatandaşlar, toplam 20 ödüllü belgesel ve sinema filmiyle buluşacak.