Safranbolu'da 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başlıyor

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu yıl 8 Haziran'da başlayacak 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne 102 ülkeden bin 478 belgeselin yarışmaya katıldığını belirterek, vatandaşlara festivale sahip çıkma çağrısı yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festival jüri üyesi KBÜ Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu, SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ve Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 8 Haziran'da 24'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'yle ilgili basın toplantısı düzenledi. Köse, şunları söyledi:

"102 ÜLKEDEN BİN 478 BELGESEL YARIŞMAYA KATILDI"

"24 yıl bu festivalin devam etmesine katkı sağlayan geçmiş dönem tüm belediye başkanlarına festivalin komitesinde yer alan, görev alan ve katkı sağlayan, emek veren tüm komite üyelerine de öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de ayrıca şunu da söyleyeyim geçtiğimiz pazar günü 28 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Seçimin sonuçlarının da hem ülkemize hem kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum öncelikle. Önümüzdeki hafta perşembe günü ayın sekizinde festivalimizin açılışı yapılacak. Ben öncelikle bu festivalin tabii ki en önemli kısmı belgesel, tabii biliyorsunuz ismi öyle Uluslararası Altın Safran belgesel Film Festivali. O yüzden de şu bilgiyi vermek istiyorum bu sene de ciddi bir katılım var 102 ülkeden bin 478 belgesel yarışmaya katıldı, ciddi bir katılım var.

"BU SENE FOTOĞRAF YARIŞMASINI BELGESEL FİLM FESTİVALİNDEN AYIRDIK"

Bu sene şöyle bir fark var fotoğraf yarışmasını biz artık belgesel film festivalinden ayırdık. Her sene biraz daha festivalin ismine uygun içerik yaratmaya çalışıyoruz. Fotoğraf kısmını safran hasadında değerlendirmek üzere sadece film gösterimleri ve belgesel yarışması olmasını istedik. Festivalle çok alakası olduğunu belki de düşünmeyeceksiniz ama bizim için çok kıymetli ve uzun zamandır bu seçim çalışmaları dolayısıyla ertelediğimiz Çankaya parkımızın açılışı olacak. Hem bunu Çankaya Belediyesi'nin de Ankara'daki katılımcıların da festivale dahil olması adına biz perşembe günü saat ikide festivalin kortej yürüyüşünden önce Çankaya parkımızın açılışını yapacağız. Sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler, belgesel film gösterimleri gibi birçok etkinlikle 24'üncüsü de dolu dolu geçireceğimiz ve kentimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz festivalimiz 8 Haziran'da başlayacak ben herkesin bu festivali sahiplenmesini, özellikle de bölge halkının sahiplenmesini, destek vermesini ve tüm etkinliklere de katılmasını rica ediyorum."